Timo Sakselan painava viesti: ”Nyt kannattaa vetää henkeä ja rauhoittua”

Myrskyn silmässä oleva, 8-henkisestä 6-henkiseksi kutistunut Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallitus kokoontui maanantai-iltana suunnittelemaan lähitulevaisuuden ohjelmaa ja päättämään ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Kokous päätettiin pitää mahdollisimman pian, mutta päivämäärää ei vielä lyöty lukkoon.

”Saattaa mennä maaliskuun puolelle”, Timo Saksela epäilee.

Lappeen Gaala siirtyy tulevalta lauantailta tuonnemmaksi.

”Että saadaan yhtiökokous pidettyä ja tilanne rauhoittumaan", Saksela perustelee. "Laskiaisrieha 28.2. lauantaina järjestetään suunnitellusti."

Hevosihmisille Sakselalla on painava viesti:

”Osaa meidän henkilöstöstämme radalla on häiritty ja häiriköity, ja siihen meillä on nollatoleranssi. Nyt kannattaa vetää henkeä ja rauhoittua ja miettiä, kuka sitä mainehaittaa aiheuttaa.”

”Radan henkilöstöllä ei ole tämän (irtisanomis)asian kanssa mitään tekemistä”, Saksela muistuttaa.