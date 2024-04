Toton porukkapelaaminen palaa kivijalkamyymälöihin, senttipeli poistuu

Veikkauksen ns. kivijalkamyyntipaikkojen päätteiden uudistuttua viime toukokuussa niistä poistui mahdollisuus jakaa omat Toto-pelit porukoiksi. Nyt porukat palaavat kaikkien yli 3300 Veikkauksen myyntipaikan pelivalikoimaan maanantaina 29.4.

”Olemme todella innoissamme, kun voimme tuoda asiakkaidemme toivoman ja odottaman palvelun takaisin pelivalikoimaamme myös myyntipaikoissa”, tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna hehkuttaa Veikkauksen tiedotteessa.

”Toton nettipelin puolella porukkapelaaminen on hyvin suosittua. On siis todella tärkeää, että se on mahdollista jatkossa myös myyntipaikoissa.”

Pakkasten ja huonojen rataolosuhteiden häiritsemän alkuvuoden jälkeen Toto-pelien asiakasmäärät ovat olleet Veikkauksen mukaan keväällä nousussa. Lisäpiristystä odotetaan myös myyntipaikkojen porukkapelimyynnistä.

”Suomen ravikauden mielenkiintoisimmat kohteet ovat edessä ja alkavat lauantaina Vermon Finlandia-viikonlopusta, joten myyntipaikkojen porukkapeliuudistus osuu todella hyvään saumaan. Porukkapelejä voi laatia tietysti myös Ruotsin kohteisiin.”

Porukkapelaaminen tuodaan tarjontaan ns. T-peleissä eli Toto86:ssa, Toto75:ssä, Toto65:ssä, Toto64:ssä, Toto5:ssä ja Toto4:ssä.

Porukkapelien käyttöönoton yhteydessä Toto-peleistä poistuu mahdollisuus pelata niitä alle minimipanoksella. Kaikkiin Toto-peleihin voi jatkossakin valita vapaavalintaisen, pelin vähimmäispanoksen ylittävän panoksen.

Lähde: Veikkauksen tiedote