Villinmiehen Tammakilvan karsintojen lähtölistat ovat ilmestyneet – "Ei Bushmillsin ainakaan laskuvireessä pitäisi olla"

Nelivuotiaiden lämminveristen puolella mukana on kolme Derby-finalistia, BWT Jackpot, Bushmills ja Ginza. Juhani Tapanin valmentama Bushmills kamppaili finaalissa keulasta neljänneksi ja se lähtee karsintaansa suosikkina. Bushmills lähtee matkaan radalta seitsemän.

"Kovia tammoja on vastassa", Tapani muistuttaa. "Bushmills on palautunut Derbystä hienosti. Kaikki on kuten pitää. Se sai olla viikon kevyellä ajolla, ja tamma on ollut sen jälkeen hyvä harjoituksissa. Bushmills on saanut harvakseltaan startteja, ja sen kuntohuippua on tähdätty syyskuulle. Kesällä ajateltiin vielä osallistuvamme vain tammalähtöihin, joten Derby tuli yllättäen eteen. Ei sen ainakaan laskuvireessä pitäisi olla."

Tavoitteena on finaalipaikka.

"Ajetaan karsinta kengät jaloissa, sillä Bushmills on selväravinen. Kengättömyydestä voi saada paremmin tehoa, kun niitä ei riisu joka starttiin. Taistellaan finaalipaikasta tiukasti", Tapani päättää.

Derby-finalisteista BWT Jackpot arvottiin kasiradalle. Derby-karsinnoissa hurjan juoksun tehnyt Ze On Alma putosi finaalista, mutta voitti Derby Consolationin tyylikkäästi. Se lähtee samassa karsinnassa radalta 11. Suosikeilla ei ollut rata-arvonnoissa lainkaan onnea, sillä Ginza ja Fabiana Hoist saivat myös kasiradan murheekseen.

Lämminveristen karsintoja on neljä, joista jokaisesta kolme parasta pääsee 20. syyskuuta ajettavaan finaaliin. Lämminveristen puolella ykköspalkinto on 40 000 euroa. Suomenhevosten kahdesta karsinnasta kummastakin seulotaan kuusi hevosta finaaliin, jossa ykköspalkinto on 22 000 euroa. Derbyssä kolmanneksi keulasta sijoittunut Henkinen ja viidenneksi johtavan rinnalta taistellut Cimallus ovat karsintojensa suosikit.

Lähtölistat karsintapäivälle