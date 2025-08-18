Weikko ja Alarik Huikea huippuasemista Derbyn karsintoihin – lähtöradat selvillä
5-vuotiaiden suomenhevosten Derby-karsinnat ajetaan Killerillä torstaina 21. elokuuta. Tänä vuonna 5500 euron ensipalkinnoilla ajettaviin karsintoihin ilmoitettiin yhteensä 23 hevosta, joten luvassa on yksi 11 ja yksi 12 hevosen karsinta. Kummastakin karsintalähdöstä kuusi parasta selvittävät tiensä lauantaina 30. elokuuta ajettavaan finaaliin. Finaalissa ykköspalkinto on 36 000 euroa.
Ensimmäisessä karsinnassa katseet kohdistuvat Kriterium-voittaja Alarik Huikeaan, joka jahtaa menestystä nelosradalta. Sille kovimman haasteen voitosta tarjoavat ykkösradalta kiihdyttävä Uskotoivo, seiskanumerolla avaava Editor sekä takarivistä starttaava Landen Toivo, jolle kilpailu on vasta kauden toinen.
Toisessa karsinnassa tuore Pikkukunkku Weikko hamuaa menestystä radalta kolme Hannu Torvisen ohjastamana. Samaisessa karsinnassa kisaava ikäluokan ykköstamma Cimallus lähtee matkaan kasikaistalta. Kova nousukas Henkinen starttaa matkaan radalta yksitoista.
Torstaiksi Killerille suunnitellut 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun karsinnat eivät nousseet kasaan, vaan kilpailu ajetaan suoraan finaalina 30.8.
Killerin 21.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä