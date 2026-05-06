Pääkirjoitus: Herkulliset asetelmat - Olisiko nyt ensimmäisen kotivoiton aika sitten vuoden 2015 ja Bret Bokon?
Finlandia-Ajo on suomalaisittain hienompi kuin miesmuistiin. Jo lähtökohtaisesti kisaan oli kaksi täysin kansainväliset mitat täyttävää suomalaishevosta: viime vuoden Elitloppet-finalisti Massimo Hoist ja kovissa Vincennesin lähdöissäkin viime talvena riittänyt Combat Fighter. Seinäjoki Racesta mukaan liittyi siinä loistanut Need’em, ja viime keskiviikkona joukkueen täydensi odotukset Isokengässä täyttänyt Diamond Truppo.
Puolittain suomalaiseksi voidaan laskea myös Katja Melkon valmentama ja Jorma Kontion ohjastama High On Pepper, vaikka se Norjaa edustaakin.
Rata-arvonta nosti suomalaisodotuksia entisestään. Massimo Hoist ja Need’em arvottiin eturiviin huippupaikoille, joilta niitä voidaan odottaa huippusijoituksia – semminkin, kun kovimmista vastustajista Diva Ekillä ja Gio Cashilla ei ollut yhtä hyvä arpaonni.
Kansainvälisten vieraiden taso on kova kautta linjan, mutta olisiko nyt ensimmäisen kotivoiton aika sitten vuoden 2015 ja Bret Bokon?
Muutenkin Finlandia-sunnuntai on uskomattoman upea ravipäivä. Kansainväliset vieraat mittaavat suomalaisparhaimmiston tason 4-vuotiaiden Glen Kosmos Memorialissa, 3-vuotiaiden Seppele-Ajossa sekä Ruotsin STL-divisioonakarsinnoissa, joissa on suurten palkintojen lisäksi jaossa paikkoja Elitloppet-viikonlopun finaaleihin.
V.G. Voitto jatkaa hienosti alkanutta kauttaan Erkon Pokaalissa, ja Caru avaa 6-vuotiskautensa 5–7-vuotiaiden kylmäveristen tasoitusajossa. A.V. Marttilan Tammasarjan tähti on ravikuningatar Suven Sametti. Prix Monté Finlandiassa Daniel Redén esittelee suomalaisille ranskalaishirmu Gamin Jaban, ensi kertaa satula selässä.
Nähtävää Vermossa riittää jo lauantaina. Toto75-finaalit takaavat tasokkaan Toto75-kierroksen, joka huipentuu Arvid Åvallin Tammaderbyyn.
Kun vielä sääennusteetkin näyttävät suosivan Vermoa, luvassa on ravijuhla vailla vertaa. Tästä eivät ravit enää parane.