Muistelen vielä muistaessani – osa neljä: "Isä kehui muistavansa ulkoa kaikki sen vuoden Suomen tähtijuoksijat"

Hevosten (suomenhevosten) taso on tietysti noussut ja ennen kaikkea levennyt valtavasti sinä aikana kun minä olen asiaa seurannut. Vielä 60-luvun taitteessa isä kehui muistavansa ulkoa kaikki sen vuoden Suomen tähtijuoksijat – siitä lyötiin veikkaa ja isää kuulusteltiin Hevosmiehen kalenteri kädessä ladossa niitulla ruokatauolla: isä sen voitti! Muistaakseni silloin tarvitsi tietää alle kolmekymmentä nimeä ja ennätystä.

Hulina oli syntynyt 20. kesäkuuta 1959, kait yli tuhannen varsan ikäluokkaan, ja niistä 23 pääsi tähtivauhtia. Edelleen kaikkien aikojen ikäluokkana pitämäni 1961 syntyneet olivat myös samansuuruinen ikäluokka, ja siitä tuli 27 vähintään tähtivauhtia juossutta hevosta. Valiovauhtia ja ennätyksiä, kuninkuuksia, suurmestaruuksia niistä juoksivat Vonkaus, Uusi-Veto, Vilperi, Forte, Alo-Valo, huippuja olivat myös Totti, Ponnen-Poju, Hilu, Uskotin, Usko, Valorusko jne, menestyshevosia, ihan legendoja!