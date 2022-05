Toto65-ennakko: Ruotsin kriteriumfinalisti aloittaa Suomessa – ”Iso arvoitus”

Viime viikolla Porissa vieraillut Toto65-karavaani palaa jälleen tutulle paikalleen Vermoon. Illan suurin suosikki on hallitseva ravikuningatar Suven Sametti, jonka tehtävä näyttää siltä, että Tapio Perttusen valmennettavalla on loistava mahdollisuus ottaa kauden avausvoitto.

Myös Toto65-pelin viidentenä kohteena toimivassa kahdeksannessa lähdössä on selvä ennakkosuosikki. Matias Salon valmentama Jason’s Camden on tehnyt viime starteissaan vakuuttavia suorituksia ja on ykkösradalta lähellä täysosumaa. Enintään 200 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2120 metrin kisaan tuo runsaasti mielenkiintoa kasikaistalta kiihdyttävä Manny Muscle 12,4ake, joka voi heittää tiukan haasteen suosikille.

Manny Muscle palaa vuoden kestäneen tauon jälkeen kilparadoille. Toissa vuonna Ruotsin kriteriumfinaaliin tiensä selvittäneen 5-vuotiaan oriin luokka on tiedossa, mutta tauko tuo luonnollisesti omat kysymysmerkkinsä.

Uransa kaikki tähänastiset kilpailut Reijo Liljendahlin tallista juossut Manny Muscle siirtyi viime kesänä synnyinmaastaan Ruotsista Suomeen parantelemaan hankosidevammaansa. Tie vei Juho Ihamuotilan talliin, jossa valmentautuu muitakin Hannu ja Mikko Laakkosen omistamia hevosia.

Manny Muscle on ehtinyt kilpailla vasta 13 kertaa, mutta oriin voittosumma on kohonnut jo yli 155 000 euroon. Se on kerännyt neljä voittoa, yhtä monta kakkosta ja kaksi kolmossijaa.

”Pääasia tämän hevosen kohdalla on, että saadaan kausi käyntiin positiivisissa merkeissä. Onhan hevonen toki valmisteltu niin, että se on kilpailukykyinen, mutta on se siitä huolimatta iso arvoitus”, Ihamuotila myöntää.

”Sillä on tosi vähän rutiinia, kun starttimäärä ei ole valtava. Se on treenannut hyvin, mutta tämä kausi on kokonaisuudessaan sellainen rakentava tulevaisuuden suhteen, avausstartti ei ole ainakaan kauden päätähtäin.

Ruotsin ikäluokkakilpailuissa vastus oli hurjaa luokkaa. Toissa syksyn Breeders Crown -finaalissa Manny Muscle hävisi ainoastaan Daniel Redénin valmentamalle, kovaluokkaiselle Mister Herkulekselle. Kriteriumissa vastassa oli puolestaan sellaisia nimiä kuin Finlandia-ajossa kilpaillut Brambling, San Moteur, Henry Flyer Sisu ja Elitloppetiin tänä vuonna kutsuttu Önas Prince.

”Manny Muscle on mielenkiintoinen hevonen, joka on juossut tosi kovia hevosia vastaan ja osoittanut luokkansa. Treenien perusteella on odotuksia, mutta jännä nähdä, mitä se tekee", Ihamuotila sanoo.

"Olen yhden hiitin ajanut oriilla. Se oli siinä ihan asiallinen, mutta on selvää, että se tarvitsee startteja alleen. Ainakin minulle olisi pienoinen yllätys, jos se olisi heti superhyvä, mutta odotan silti hyvää panosta. Mennään aika perusvehkeillä tämä startti."

Lähtökohtaisesti Manny Muscle on kuitenkin kova hevonen kotimaan lähtöihin.

”Totta kai, sitähän me ainakin toivomme. Ensimmäisiin lähtöihin ei ole ladattu kovia paineita. Antaa hevosen itse näyttää, mitä lähtöjä sillä kuuluu ajaa.”

Ihamuotila on ilmoittanut Vermon kierrokselle kaksi muutakin hevosta. Huipputamma Venicen täysveli Villeroy on vielä toistaiseksi mukana Toto65-avauksessa, mutta oriin starttaaminen on epävarmaa.

”En ollut viimeksi täysin tyytyväinen siihen. Tutkimuksissa löytyi tasaisuuteen syy, joten se jää todennäköisesti pois. Tulevaisuudessa se on mielenkiintoinen hevonen.”

Ennen Toto65-kohteita starttaa Bridge Commander, joka hakee illan toisessa lähdössä kolmatta peräkkäistä voittoaan. Mikko Laakkosen omistama ruuna on voittanut puolet kuudesta Suomessa juoksemastaan startista, ja Ihamuotilan luotto hevosta kohtaan on ymmärrettävästi korkealla.

”Se tuntuu ihan normaalilta. Bridge Commander on ollut tosi hyvä ja mennyt eteenpäin. Kyllä minä odotan siltä hyvää panosta. Jossain kohdassa varmaan kevennellään hieman varusteita, joita sille lisättiin, että se menee kurvit paremmin. Nyt tuntuu, että varusteita saa alkaa löysäilemään, mutta en tiedä, onko sen paikka vielä, kun sillä ei ole kaikista yksinkertaisinta lähteä takarivistä. Voi olla, ettei tähän lähtöön vielä muutella mitään.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.