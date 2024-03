Revanssimielellä tammafinaaliin: "Viime talvenakin se meni niin hyvin, että talvi loppui sen kannalta kesken"

"Noilla juoksuilla, mitä se on tehnyt, jossain kohtaa voittokin tulee. Ne ovat olleet kovia lähtöjä. Monessa lähdössä Credit To Easy on joutunut paiskimaan töitä kirissä. Toki se on hyvä, että on tuolla tasolla palkintosijoillakin", valmenettavillaan onnistuneen alkukauden saanut Irri summaa ja taustoittaa tallin terveystilanteen olevan nyt hyvä.