Propulsion sai pitää siitosoikeutensa Italiassa, ja Tanskassa ainakin tämän vuoden

Suomi hylkäsi hermoleikatun Propulsionin startit viime kesänä ja Ranska joulukuussa. Sen seurauksena orin ansioluettelosta poistuivat loputkin Groupe I-lähtöjen voitot ja sijoittumiset sekä voittosummasta yli 560 000 euroa.

Italian jalostusohjesääntö vaatii ulkomaisilta siitosoreilta ylimmän tason kilpailumenestystä ja 400 000 euron voittosumman. Kumpaakaan ei Propulsionilla enää ole.

Maatalousministeriö Mipaaf käsitteli asian ja tuli siihen tulokseen, ettei kerran hyväksytyltä oriilta voida tällaisessa tapauksessa poistaa astutusoikeutta jälkikäteen. Joten Propulsionin jälkeläiset otetaan Italian kantakirjaan myös vuodesta 2022 eteenpäin.

Tanskassa asia nousi esille orinäyttelyn yhteydessä helmikuussa ja aiheutti hermostumista tammanomistajien keskuudessa. Vasta perustettu, Tanskan jalostusta tukeva Breeders Club oli neuvotellut sopimuksen Propulsionin edullisista varsamaksuista tanskalaiskasvateille. Varauksia oli jo yli 30.

Orilautakunnan päätös käsiteltiin Tanskan keskusjärjestö DTC:n hallituksessa eilen keskiviikkona. Propulsionille annettiin siitoslupa täksi vuodeksi, mutta jalostusviranomaiset ilmoittivat käsittelevänsä vuoden 2023 sääntömuutosasioiden yhteydessä sellaisten hevosten siitosoikeutta, joille on tehty kiellettyjä toimenpiteitä tai annettu kiellettyjä aineita.

Propulsionilla on tällä kaudella astutuslupa seitsemässä Euroopan maassa. Ne ovat Belgia, Hollanti, Italia, Ranska, Saksa, Suomi ja Tanska. Ruotsi perui luvan vuoden 2021 alusta ja Norja vuodenvaihteessa.

Pohjois-Amerikassa Propulsionilla on siitosoikeus Kanadassa ja USA:ssa. Se on sijoitettuna Deo Volente Farmsille New Jerseyssä, jossa se astui viime vuonna 52 amerikkalaistammaa. Myös Australiassa se on ollut hyväksytty.

Stall Zetin omistamaa ja Daniel Redénin valmennuksessa ollutta Propulsionia käsitellään Ruotsin ravien ylituomioistuimessa 23. - 24. maaliskuuta.

Propulsionin hyväksymisestä kertoivat Sulkysport ja Travservice.dk.

