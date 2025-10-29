Hyviä uutisia hukkareissun sunnuntaina Rovaniemelle tehneille

Rovaniemen 26. lokakuuta ravit jouduttiin perumaan heikkojen rataolosuhteiden vuoksi tilanteessa, jossa tapahtuma oli jo alkanut, mutta yhtään lähtöä ei oltu juostu.

Rovaniemen Ravirata Oy:n hallitus kokoontui 28. lokakuuta, ja kokouksessa päätettiin peruttujen ravien korvauksista.

"Taloudenpito on ollut reilun vuoden tiukalla säästökuurilla, ja viimeaikaisten säästötoimenpiteiden myötä tilanne ollaan saatu vakautettua. Tilanne on edelleen haastava. Rovaniemen Ravirata Oy:n hallitus ymmärtää kuitenkin hyvin harmituksen, minkä peruttu päivä kaikille paikan päälle tulleille toi", hallitus pahoittelee tiedotteessaan ja jatkaa:

"Rovaniemen Ravirata Oy:n hallitus päätti 28. lokakuuta 2025 kokouksessaan maksaa perutuista raveista matkakorvauksen 0,35 euroa / km hevosenomistajille."

Matkakorvaus haetaan SHKL:n järjestelmän kautta kuukauden sisällä.

Suomen Hippoksen hallitus on myöntänyt peruutetun kilpailupäivän korvaavaksi ravipäiväksi sunnuntain 7. joulukuuta 2025. Ravit käynnistyvät totolähtöjen osalta kello 14.00.



"Tämän korvaavan ravipäivän myötä näihin raveihin mukaan ilmoitetut hevoset saavat kilpailumahdollisuuden ja samalla mahdollisuuden päästä juoksemaan Rovaniemen raveihin suunnatuista palkintorahoista. Sarjat pyritään rakentamaan niin, että mahdollisimman moni saisi mahdollisuuden kilpailla", raviratayhtiö tiedottaa.

Lähde: Rovaniemen Ravirata Oy:n tiedote