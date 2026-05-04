Kari Lähdekorpi palaa TotoTV:n studiolähetyksiin asiantuntijaksi
Lähdekorven paluu studiokasvoksi tapahtuu Vermon Finlandia-viikonloppuna.
Viime elokuussa uutisoitiin Kari Lähdekorven päättäneen lopettaa työt TotoTV:n studiolähetyksissä. Nyt maanantaina Veikkaus tiedotti Vermon Finlandia-viikonlopun studiokokoonpanon, jossa yhtenä kasvona nähdään Lähdekorpi.
”Vermon Finlandia-Ajosta on helppo ja hyvä aloittaa! Viikonloppuna nähdään radalla paljon hyviä hevosia, joita tulee aina seurattua. Varsinkin näin keväisin”, Lähdekorpi kertoo tiedotteessa.
Lähdekorven lisäksi lähetyksissä kuullaan viikonloppuna Antti Pylkkästä ja Jere Törmästä.
Lähde: Veikkauksen tiedote