Kuninkuusraviviikonlopun lähtölistat julkaistu – Massimo Hoist mukana Tammer-ajossa

Kuninkuusravit starttaavat ensi viikon perjantaina 31. heinäkuuta Toto75-raveilla. Avauspäivän päälähtöinä toimivat 3-vuotiaiden lämminveristen Tammakriteriumin finaali ja Raviurheilun Legendat -lähtö.

Tammakriteriumin karsinnat ajettiin tiistaina 14. heinäkuuta, jolloin karsintavoittoihin ylsivät Magnolia ja Yevida Point. Finalistien kuskeja tarkasteltaessa silmiin pistää, että ajokiellossa oleva Pekka Korpi pääsee poikkeusluvalla ohjastamaan valmentamansa Arctic Greettaa.

Legendat-lähdössä radalla toisistaan mittaa ohjastajina ottavat pitkän ja kunnioitettavan työn suomalaisen raviurheilun hyväksi tehneet henkilöt.

Jämsäläinen Heikki Torvinen sai Legendat-lähtöön ajokikseen lahjakkaan Renginruusun, mutta arpa heitti valjakon radalle 12.

Lauantaina päähuomio on kuningatar- ja kuninkuuskilpailujen avausmatkoilla, jotka ajetaan ravien 10. ja 11. lähtönä.

Uusia kuninkaallisia saadaan Pikkuprinssissä ja -prinsessassa, jotka ravataan 5. ja 6. lähtönä. Pikkuprinssissä mukana muun muassa on Pikkupelimannin voittaja Marian Myrsky ja 4-vuotiskautensa avaava Varsakunkku-voittaja Pörnä-Pate.

Lauantai starttaa perinteisesti suomenhevosten montén SM-finaalilla.

Lämminveristen Tammer-ajosta muodostui huippulähtö, kun 10 000 euron ensipalkinnosta Suur-Hollola-ajon voittaja Massimo Hoistin johdolla mittelevät Main Stage, Lancelot B.R. ja Dundee As.

Sunnuntaina kuningatar- ja kuninkuuskisojen toiset osamatkat ajetaan lähtöinä kolme ja neljä. Päätösmatkat juostaan lähtöinä kymmenen ja yksitoista.

5-vuotiaiden Pikkukunkussa mukana ovat radalta yksi starttaava Kriterium-voittaja Camppari ja kautensa seiskaradalta avaava Siirin Toive. Pikkukuningattaressa iskevät taas yhteen Varsakunkun kärkipari Viksun Cikka ja Ceepra.

Lämminveristen ykköslähtönä toimii 4000 euron ensipalkinnolla juostava kultadivisioona, missä tauolta palaa Hanna Lepistön treenaama Diamond Truppo. Tommi Kylliäisen ohjastama ori sai radan 11.

Kuninkuus- ja kuningatarkilpailun kahden ensimmäisen osamatkan lähtöradat arvotaan lauantaina kello 12 Teivon Ravikeskuksen Youtube-livessä.

Perjantain 31.7. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä

Lauantain 1.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä

Sunnuntain 2.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelmaan täältä