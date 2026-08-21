Maahantuoja täsmentää Twydil Hematinicin kobolttipitoisuutta

Hevosurheilun haastattelussa 20.8.2026 ravivalmentaja Mari Leinonen ilmaisi epäilyksensä, että Twydil Hematinicin samanaikaisella käytällä Hemo-15:n kanssa olisi saattanut olla vaikutusta Overhead Panelin antamaan positiiviseen lääkeainenäytteeseen.

Overhead Panel oli saanut Leinosen mukaan Hemo15-injektion neljä vuorokautta ennen Killerin Eliittiä.

“Samaan aikaan Overhead Panel sai Twydil Hematinic -nimistä tuotetta, joka on ihan hevostarvikekaupasta ostettavissa oleva rauta- ja vitamiinivalmiste. Siinä ei ole mitään varoaikoja. Sitä on annettu ohjeen mukaisesti 10 päivän kuurina, ja viimeisen kerran kilpailupäivän aamuna. Twydil Hematinic on täysin dopingvapaa tuote”, Leinonen sanoi.

Pavesco AG Twydil tiedottaa, että Twydil Hematinic ei sisällä kobolttia, eikä tämä hivenaine kuulu tuotteen koostumukseen.

"Jokainen Twydil Hematinic -valmisteen tuotantoerä tarkastetaan Ranskassa LCH:ssa (Laboratoire des Courses Hippiques), joka on virallisesti nimetty IFHA:n referenssilaboratorioksi. Jokaisesta erästä testataan kielletyt aineet, ja sekä veri että virtsa analysoidaan sen jälkeen, kun vertailuhevoselle on annettu kolme (3) kertaa suositeltu päiväannos. Erä vapautetaan myyntiin vasta, kun dopingtestien tulokset ovat hyväksyttävät", tiedotteessa kerrotaan.

"Koostumuksessa olevan B12-vitamiinin (syanokobalamiinin) luonnollisena rakenteellisena osana esiintyy erittäin pieniä määriä kobolttia. Suositellulla 60 ml:n päiväannoksella tämä vastaa noin 5 mikrogrammaa kobolttia, eli noin 1000 kertaa vähemmän kuin IFHA:n käytännön ohjearvo*."

“Olemme valikoineet Twydil-tuotteet tuoteportfolioomme, koska ne ovat testauskäytännöiltään markkinoiden luotettavimmat. Prosessi testausten suhteen on monipuolinen ja tuotteita kehitetään jatkuvasti”, Twydilin maahantuonnista Suomeen vastaavan Oranta Equus Oy:n toimitusjohtaja Joonas Oranta kommentoi tiedotteessa.

* Lähde: International Federation of Horse-racing Authorities (IFHA), Cobalt Threshold Values

Maahantuojan lisähuomautus 21.8. klo 16.45: Osalla jälleenmyyjistä on verkkosivuillaan vanha tuoteseloste, jossa koboltin määrä on virheellinen.