Porissa mennään positiivisin mielin kohti lauantaita – ”Pääasia, että olosuhteet ovat kilpailijoille hyvät"

Porissa ravataan lauantaina tasokkaat Toto75-ravit. Ohjelmassa on muun muassa molempien rotujen Kultaloimet ja suomenhevosten Satakunta Senior. Viimeksi mainitussa Derbyn kärkikaksikko Wertti ja Rekilammen Sauli kohtaavat toissa vuoden kriteriumvoittajan Lipassin.

Vaihtelevat kelit kuitenkin heittävät epävarmuuden viitan raviviikon kruunun ylle. Raveja on viimeisen puolen vuoden aikana peruttu paljon, eikä yleisöltä varmasti ole unohtunut viime syksyn Porin ratakatastrofi.

Nyt Satakunnassa ollaan kuitenkin haasteista huolimatta positiivisin mielin.

”Lunta tupruttaa täällä, mutta pikkuhiljaa se tuntuisi vähenevän. Täällä on varmaan joku sentti satanut lunta”, Porin raviradan toimitusjohtaja Tommi Lähdekorpi aloittaa. ”Mitä juttelin ratamestareiden kanssa, niin he vetelevät lumisateen loputtua kumilätkällä lumet pois radan pinnalta. Tällä tietoa huomenna pitäisi olla hiekkapintainen talvirata, missä pystyy käytännössä ajamaan millä balanssilla tahansa.”

Lähdekorpi kertoo päivittänsä olosuhdeinfoa myös Porin raviradan sosiaalisen median kanaviin, joten kilpailijoiden kannattaa sitä kautta seurata tilanteen mahdollista muuttumista.

”Tietysti se vähän mietityttää, kuinka paljon lumi kastelee tätä rataa. Onko sitten vaara, että rata menee pehmeäksi, jos huomenna paistaa aurinko”, Lähdekorpi pohtii. ”Tämänhetkisten ennusteiden mukaan huomenna pitäisi olla kolme astetta lämmintä ja puolipilvistä. Ainakin ratamestarit olivat positiivisella fiiliksellä, että ei pitäisi olla ongelmaa.”

Helmikuussa Suomen Hippoksen palkkalistoilta Porin radan toimitusjohtajaksi siirtynyt Lähdekorpi on ehtinyt vetää nykyisessä tehtävässään vasta yhden ravipäivän läpi, senkin edeltäjänsä Jesse Laaksosen avustuksella. Nyt edessä on ensimmäiset lauantairavit uuden toimitusjohtajan luotsaamana. Hän myöntää perhosia olevan vatsassa, eikä sää ainakaan lievennä jännitystä.

Sään vaikutus yleisömäärään on varmasti merkittävä, mutta siitä Lähdekorpi ei kuitenkaan ota stressiä.

”Pääasia, että olosuhteet ovat kilpailijoille hyvät”, Lähdekorpi painottaa.

”Ravintolan tilanne on varausten suhteen ihan ok, siellä on vielä muutamia vapaita pöytiä. Huominen näyttää sen, lähtevätkö raveihin lähtöä arvuuttelevat lopulta liikkeelle. Tosi vaikea sanoa. Aluelippuja ei muutenkaan osteta mahdottomasti ennakkoon, vaan melkeinpä ravipäivänä tehdään päätös lähdön suhteen.”