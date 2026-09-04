Joni-Petteri Irri
Joni-Petteri Irri on paikalla etsimässä tulevaisuuden toivoja.Kuva: Anu Leppänen
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Varsahuutokauppa alkamassa: ”Kyllä täällä hyvältä näyttää, ja tarjolla on hienoja varsoja”

Perinteinen varsahuutokauppa on käynnissä Jokimaalla, ja ensimmäinen varsa myydään kello 18.00.
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Tallialueella käy kuhina myytävien varsojen ympärillä. Huutokauppa on tunnettu myös hevosihmisten kohtaamispaikkana, mikä näkyy iloisesti juttelevina ihmisinä. Täksi vuodeksi huutokauppa on muuttanut Ypäjältä Lahden raviradalle, joka tunnetaan nykyään nimellä Oma Sp Areena.

Varsoja on ollut katsomassa myös Joni-Petteri Irri.

”Kun tulin paikalle, niin ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen oli, että varsoja joutui vähän etsimään ja niitä on ripoteltu moneen paikkaan. Välimatkat ei ehkä ole mitenkään isoja, mutta Ypäjällä varsat olivat tiiviimmin esillä, ja varsoja oli nopeampaa etsiä”, Irri pohtii.

”Toisaalta täällä saa nopeammin varsan pihalle karsinasta ja täällä on paljon enemmän tilaa heti, eikä tarvitse mennä käytävien läpi tai kävellä takapihoille. Täällä on puolestaan hyvin tilaa katsoa varsoja.”

Lahden tallialue huutokaupan aikaan
Tänä vuonna huutokaupattavia varsoja ei enää esitellä yleisön edessä, mutta niitä on voinut päivän aikana käydä katsomassa tallialueella.Kuva: Anu Leppänen

Irrin mukaan kasvattajista paistaa läpi tietynlainen jännitys.

”Moni tulee tänne sillä asenteella, että he haluaisivat myydä varsansa täällä, mutta se ei viime vuosina ole ollut aina itsestään selvää. Kasvattajat ovat hyvillä fiiliksillä, mutta jännitystä on havaittavissa. Ja miksi heitä ei jännittäisikään, kun tämä on heille vuoden yksi tärkeimmistä päivistä.”

Osaan varsoista Irri oli tutustunut jo etukäteen, ja Jokimaalla on tarkoitus kiertää varsoja vielä läpi.

”Nyt katsellaan täällä ainakin ne vähän tarkemmin, mitä mieli tekee ehkä ostaa tai ainakin tarjota jotakin. Kyllä täällä hyvältä näyttää, ja tarjolla on hienoja varsoja”, Irri kertoo.

Jokimaalla varsat eivät tule myyntivaiheessa enää yleisön eteen vaan niistä on kuvattu etukäteen videot.

”Ravintolakatsomoon mennään katsomaan, miltä siellä näyttää. Ilta on vasta niin nuori, ettei vielä oikein pysty sanomaan, mikä on huutokaupan lopputulos. Kiva, että koitetaan jotakin uutta”, Irri päättää.

Guarda Che Luca ja Marjo Kaipainen
Marjo Kaipainen on kasvattanut yrityksensä KaimaCom Oy:n kautta numerolla 65 kaupattavan Guarda Che Lucan.Kuva: Anu Leppänen
Joni-Petteri Irri
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