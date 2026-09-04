Varsahuutokauppa alkamassa: ”Kyllä täällä hyvältä näyttää, ja tarjolla on hienoja varsoja”
Tallialueella käy kuhina myytävien varsojen ympärillä. Huutokauppa on tunnettu myös hevosihmisten kohtaamispaikkana, mikä näkyy iloisesti juttelevina ihmisinä. Täksi vuodeksi huutokauppa on muuttanut Ypäjältä Lahden raviradalle, joka tunnetaan nykyään nimellä Oma Sp Areena.
Varsoja on ollut katsomassa myös Joni-Petteri Irri.
”Kun tulin paikalle, niin ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen oli, että varsoja joutui vähän etsimään ja niitä on ripoteltu moneen paikkaan. Välimatkat ei ehkä ole mitenkään isoja, mutta Ypäjällä varsat olivat tiiviimmin esillä, ja varsoja oli nopeampaa etsiä”, Irri pohtii.
”Toisaalta täällä saa nopeammin varsan pihalle karsinasta ja täällä on paljon enemmän tilaa heti, eikä tarvitse mennä käytävien läpi tai kävellä takapihoille. Täällä on puolestaan hyvin tilaa katsoa varsoja.”
Irrin mukaan kasvattajista paistaa läpi tietynlainen jännitys.
”Moni tulee tänne sillä asenteella, että he haluaisivat myydä varsansa täällä, mutta se ei viime vuosina ole ollut aina itsestään selvää. Kasvattajat ovat hyvillä fiiliksillä, mutta jännitystä on havaittavissa. Ja miksi heitä ei jännittäisikään, kun tämä on heille vuoden yksi tärkeimmistä päivistä.”
Osaan varsoista Irri oli tutustunut jo etukäteen, ja Jokimaalla on tarkoitus kiertää varsoja vielä läpi.
”Nyt katsellaan täällä ainakin ne vähän tarkemmin, mitä mieli tekee ehkä ostaa tai ainakin tarjota jotakin. Kyllä täällä hyvältä näyttää, ja tarjolla on hienoja varsoja”, Irri kertoo.
Jokimaalla varsat eivät tule myyntivaiheessa enää yleisön eteen vaan niistä on kuvattu etukäteen videot.
”Ravintolakatsomoon mennään katsomaan, miltä siellä näyttää. Ilta on vasta niin nuori, ettei vielä oikein pysty sanomaan, mikä on huutokaupan lopputulos. Kiva, että koitetaan jotakin uutta”, Irri päättää.