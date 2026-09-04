Varsahuutokauppa alkamassa: ”Kyllä täällä hyvältä näyttää, ja tarjolla on hienoja varsoja”

Tallialueella käy kuhina myytävien varsojen ympärillä. Huutokauppa on tunnettu myös hevosihmisten kohtaamispaikkana, mikä näkyy iloisesti juttelevina ihmisinä. Täksi vuodeksi huutokauppa on muuttanut Ypäjältä Lahden raviradalle, joka tunnetaan nykyään nimellä Oma Sp Areena.

Varsoja on ollut katsomassa myös Joni-Petteri Irri.

”Kun tulin paikalle, niin ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen oli, että varsoja joutui vähän etsimään ja niitä on ripoteltu moneen paikkaan. Välimatkat ei ehkä ole mitenkään isoja, mutta Ypäjällä varsat olivat tiiviimmin esillä, ja varsoja oli nopeampaa etsiä”, Irri pohtii.

”Toisaalta täällä saa nopeammin varsan pihalle karsinasta ja täällä on paljon enemmän tilaa heti, eikä tarvitse mennä käytävien läpi tai kävellä takapihoille. Täällä on puolestaan hyvin tilaa katsoa varsoja.”