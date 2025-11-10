Veikkaus korvaa nettipelaamisen häiriöstä pelaajille aiheutuneita vahinkoja
Keskiviikon 5.11. illalla Toto-peleissä ilmeni häiriö, jonka vuoksi vahvistus pelin ostosta ei toiminut oikein. Pelin osto jäi “rullaamaan”, vahvistusta sisään jätetystä pelistä ei tullut eikä peli tullut myöskään näkymään Omat vedot -sivulla. Häiriö koski ainoastaan nettipelaamista.
Osa pelaajista saattoi jättää pelin sisään useampaan kertaan luullen, ettei pelin jättäminen ollut ensimmäisellä kerralla onnistunut. Häiriöstä johtuen Veikkaus palauttaa asiakkaiden pyynnöstä häiriön aikana useampaan kertaa pelattujen ohi menneiden identtisten pelien panokset.
Panosten palautuksen edellytykset
Vedot on pelattu samaan peliin.
Vedot ovat häviäviä (palautamme maksetun panoksen tai voiton erotuksen, mikäli voitto on panosta pienempi).
Vedot on pelattu samalla panoksella.
Vedot on pelattu samoilla valinnoilla.
Asiakas on tehnyt asiasta reklamaation Veikkauksen asiakaspalveluun tunnistautuneena ja toimittamalla ko. pelien tiedot.
”Olemme erittäin pahoillamme häiriötilanteesta aiheutuneesta harmista. Olemme aloittaneet palautukset sekä tehneet korjaukset. Vastaavaa ei tapahtunut enää lauantaina”, Veikkauksesta kommentoidaan.
Keskiviikon Toto75-uudistus sai muuten erinomaisen vastaanoton.
”Pelaajamäärä oli erinomaisella tasolla, josta on hyvä jatkaa Suomen ravien keskiviikkojen ja lauantaiden kehittämistä entistä kiinnostavimmiksi pelipäiviksi”, Juha Ahjolinna Veikkauksen Toto-peleistä iloitsi.