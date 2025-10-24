Yhteisymmärrys Veikkauksen ja ATG:n välille löytyi – näin Hippos ATG:stä kommentoidaan

Ruotsin uuden lauantaipelin Toto85:ne ensi-iltaviikkoon lähdettiin Suomessa epävarmoin miettein. Tekninen valmius pelin tarjoamiseksi Suomeen oli, mutta Veikkauksella ja ATG:llä ei ollut sopimusta pelin tarjoamisesta Suomeen.

”Kun uusi tuote lanseerataan, meidän on päivitettävä sopimuksemme kumppaneiden kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa Veikkaus ei aikonut olla mukana. Sen vuoksi aikataulu on nyt (sen osalta) odotettua tiukempi, mutta tavoitteemme on, että Veikkauskin olisi mukana jo aloituskierroksella”, ATG:n kansainvälistä vastaava Petter Johansson kommentoi Ruotsin Travronden-lehdessä.

Torstai-illansuussa tuli vihdoin helpottava tieto. Veikkaus ja ATG olivat päässeet sopimukseen, ja Suomesta voi osallistua Toto85-peliin Veikkauksen digikanavissa heti Jägersron avauskierroksella.

”Hippos ATG:n toimitusjohtajana olen erittäin tyytyväinen ATG:n ja Veikkauksen välisen yhteistyön jatkumiseen Ruotsissa. Se on asia, joka hyödyttää ensisijaisesti suomalaisia ​​pelaajia ja suomalaista raviurheilua. Kiinnostus Ruotsin raveihin on suurta Suomessa, ja nyt suomalaisilla pelaajilla on mahdollisuus osallistua V85:een – Pohjoismaiden suurimpaan hevosurheilupeliin, jonka jättipotit ovat miljoonia euroja”, Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke iloitsee.

”Suomen Hippoksen ja ATG:n omistamalle peliyhtiölle Hippos ATG:lle tämä on erittäin hyvä uutinen. 60 prosenttia Hippos ATG:n kaikesta tuotosta mukaan lukien hevosvedonlyönti, urheiluvedonlyönti ja nettikasino menee suoraan suomalaiselle raviurheilulle. Kaikki, mikä vahvistaa suomalaisen raviurheilun asemaa ja sitouttaa suomalaisia ​​hevosurheilupelaajia, on meille positiivista. Mitä vahvempi Suomen hevosurheilumarkkina on, kun lanseeraamme pelitarjontamme vuonna 2027, sitä enemmän arvoa voimme tuottaa suomalaiselle hevosurheilulle.”

Samalla kuin Toto85-pelin avautumisesta suomalaisille Veikkaus tiedotti tavoittelevansa ATG:n kanssa pitkäkestoista yhteistyösopimusta, joka mahdollistaisi Veikkaukselle Ruotsin ravipelien tarjoamisen myös muuttuvassa markkinatilanteessa.

”Lisäksi neuvottelemme siitä, että ruotsalaiset ATG:n asiakkaat pelaisivat myös Veikkauksen isännöimiin Suomen ravien yhteispooleihin”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna mainitsi.

”On myös hyvä, että neuvottelut ovat käynnissä siitä, että ATG:n ruotsalaiset asiakkaat voivat jälleen pelata Veikkauksen pooleihin. Suomalaiset ravikilpailut ovat tärkeä mauste monille ruotsalaisille pelaajille ja vahvistavat ajan myötä Suomen ja Ruotsin raviurheilun välistä yhteistyötä. Tämä lisää Suomen Hippoksen tuloja ja nostaa pitkällä aikavälillä suomalaisen raviurheilun asemaa kaikkialla Pohjoismaissa”, Mikael Bäcke näkee.