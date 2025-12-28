Muistelen vielä muistaessani – osa viisi: "Jixy jatkoi häntä viuhuen lähes samaa vauhtia maaliin"

Sääntömuutokset turvaavat joitakin näkemiäni ”ennätyksiä” ikiajoiksi: esimerkiksi Eri-Poika oli kolmas kuninkuuskisassa Oulussa 1969 kun se oli 17-vuotias, samanikäinen Armotar osallistui kuningatarkisaan. Samana vuonna 1949 syntynyt Erimus kilpaili Reisjärvellä avoimessa mailin ryhmässä, siis 20-vuotiaana. Auton irrottua se johti hetken kisaa, eikä jäänyt viimeiseksi (Hulina lähdön voitti). Reipas voitti viimeisen kultakellonsa 20-vuotiaana. Ikärajoitukset ovat varmaan tulleet jäädäkseen, mutta ehkä joku nytkin voisi päästä lähelle näitä jos säännöt joustaisivat?

Vielä yksi minun arvioni mukaan lyömätön ja sellaiseksi jäävä ennätys liittyy varsomiseen, so. varsomiseen suhteessa raveissa kilpailemiseen. Nykyään tamman kilpailuoikeus päättyy neljän kuukauden kuluttua tiinehtymisestä. Työhevoskäytössä tammoilla saatettiin tehdä töitä viimeisiin aikoihin asti – meilläkin kerran isän piti ottaa kipuilemaan ruvennut tamma pois karhin edestä ja talliin vietynä varsa oli vielä saman päivän iltana karsinassa. Elettiin ns. oireiden mukaan.

Uimosen Veikolla oli hyvä nelivuotias tamma Gebardi, aikanaan jo varsana valtakunnan kärkipäätä ja sittemmin tähdeksi juossut tamma, ja Veikko päätti astuttaa sen Hulinalla ja pitää välivuoden. Myöhemmin syksyllä tamma oli kuitenkin selvästi näyttänyt kiimaa saman tallin ruunalle, joten Veikko sitten treenasi koko talven Gebardia entiseen malliin.

Ajan tavan mukaan kunto pohjustettiin metsätöillä, ja se aloittikin viisivuotiskautensa mallikkaasti jo kevättalvella ja peräti voitti maalis – huhtikuun vaihteessa kahdesti peräkkäisinä viikonloppuina. Isä näki Veikon ja tamman silloin Kalajoen raveissa, ja oli puhutellut Veikkoa tamman ääressä. He olivat harmitelleet yhdessä että niinkö vain astutus oli jäänyt onnistumatta.