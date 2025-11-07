Radanhoidon epäonnistuminen kävi Rovaniemelle kalliiksi: menettää yhden ravipäivän Torniolle
Rovaniemen sunnuntain 26.10. ravit jouduttiin perumaan, koska rata ei ollut kilpailijoille turvallinen ja tasapuolinen. Rata maksaa turhan reissun Rovaniemelle tehneille kilpailijoille matkakorvauksen.
Pelkästään kipukorvauksilla rata ei tapauksesta selvinnyt. Hippoksen hallitus käsitteli 6.11. kokouksessaan raviradalta saatua selvitystä tapahtuneesta ja päätti tehdä tapahtuneen johdosta muutoksen vuoden 2026 ratakohtaisiin kilpailupäiväkiintiöihin. Aiemmin Rovaniemelle myönnetty matalan profiilin ravipäivä lauantaina 16.5.2026 siirtyy Tornion järjestettäväksi.
”Hallitus katsoi, että Rovaniemen tapauksessa asiaan olisi pitänyt pystyä reagoimaan ja ravit pyrkiä esimerkiksi siirtämään toiselle raviradalle”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee Hippoksen tiedotteessa.
Tiedotteen mukaan päätös perustuu vuonna 2023 sovittuun ravien peruuttamista koskevan toimintamalliin ja siinä määriteltyihin seuraamuksiin tilanteissa, joissa ravien peruuntumisen voidaan katsoa johtuneen laiminlyönnistä.
Lähde: Suomen Hippoksen tiedote