Muistelen vielä muistaessani – osa kuusi: "Poliisit olivat laskemassa montako ihmistä tuli hevosten ohella lastaussillasta alas"

Yksilöllisiä omia kuljetusajoneuvoja ei ollut kuin parhaimmilla tai rikkaimmilla, tavallisempia olivat yhteiskuljetukset ja yleisiä tässä käytössä olivat teurasautot, jotka vain pestiin arkityön jäljiltä. Sinne mukaan pakattiin monta hevosta, valjaat ja eväät, kärryt katolle, isät koppiin ja pojat ja muut ylimääräiset miehet hevosten sekaan kyytiin mukaan.

Kerran Haapajärvellä sitten poliisit olivat laskemassa montako ihmistä tuli hevosten ohella lastaussillasta alas. Jo silloisen lain mukaan ei tietysti olisi saanut tulla yhtäkään. Suoraan ei sakotettu, mutta suoraan sen sijaan sanottiin, että poliisi aikoo valvoa takaisinlastausta, ja yhtään ihmistä ei saa jäädä kuormatilaan sisälle.

Ravien aikana mukana olleet aikuiset miehet löysivät ravipaikalta jotakin kyytikonsteja, mutta minulle ja Hannu-velipojalle mitään tuttukyytiä ei järjestynyt. Meidän ei auttanut muu kuin lähteä jo ennen ravien loppumista kävelemään Haapajärven kirkonkylän halki. Pitkältä se tuntui, mutta ehdimme me suunnilleen toiselle laidalle kylää ennen kuin näimme meidän teurasauton tulevan. Poliisit eivät sentään ajaneet perässä ja äkkiä kapusimme meille tavanomaiseen kyytiin kotia kohti.

