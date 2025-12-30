Muistelen vielä muistaessani – osa seitsemän: "Suomenhevosravurit eivät päässeet unohtamaan alkuperäistä tarkoitustaan, työntekoa"

Suomenhevosravurit eivät päässeet unohtamaan alkuperäistä tarkoitustaan, työntekoa. Joulun alla 1966 isä ja Pajalan Voitto pakkasivat juoksijahevosensa vehkeineen autoon ja lähtivät savottaan talveksi, asemapaikkana oli Orivesi. Siellä Lento ja Hulina vetivät viikot tukkeja ja pöllejä ja viitenä viikonloppuna osallistuivat jääraveihin hyvällä menestyksellä Kuorevedellä, Eräjärvellä, Juupajoella, Teiskossa ja Orivedellä. Näistä Hulinalle tuli neljä voittoa – niistä kaksi naistensarjassa Seija Uotilan (nyk. Sipilä) ohjastamana. Sen vuoden saaliina mm. yksitoista voittoa yhteensä – savotassa tehdyn pohjakunnon ansiosta, niin uskottiin.