Muistelen vielä muistaessani – osa yhdeksän: "Kylän kauppias oli kerran lahjoittanut makkarapötkön jumbopalkinnoksi"

Ihan ensimmäisten ravikokemusten vuoksi meillä joulun varsinainen rauha päättyi jo varhain tapaninpäivän aamuna, kun pihalta kuului vieraan aisakellon ääni. Vielä pimeälle pihalle ajoi P.A.Rosenqvist eli ”Vanha-Visti” oriillaan Norkka, ja siitä alkoi tapaninpäivän ravien valmistelu. Isän piti ensinnäkin lähteä siirtämään omat tammat tallista tilapäisiin tiloihin pois Norkan tieltä. Sitten pakkashuuruinen karjalaismies turkeissaan tuli tupaan, ja sen jälkeen ei ollut hiljaista hetkeä.

Aamun haaletessa meidän pihaan ajoi muitakin pitempimatkaisia osallistujia kuten Mykkä-Heino eli Heino Sipilä Eri-Ilotuksella, ja tuli muutama muukin. Hevosista tietysti puhuttiin, ja kun meidän äiti koitti sivusta vähän että ”kannattaako nuita nyt nuin kehua”, vastasi Vanha-Visti : ”ain`mie oon ommain kehunu”! Mykkä-Heinolle puhutut asiat piti huutaa hänelle suoraan korvaan käsikupilla ohjattuna, mutta kyllä hänetkin sillä tavalla pidettiin juttujen tasalla.

Kohta siirryttiin kilpailupaikalle eli meidän tienhaaran kohdille Nuorisoseurantalolle. Siellä oli kilpailukeskus, ja juoksut juostiin Oulainen–Kalajoki–maantiellä. Lähtö- ja maalipaalu sekä kellomies ja lähettäjä olivat seurantalon kohdalla, ja tielle oli mitattu 500 metriin matka Oulaisiin päin ja siellä paalulla oli toinen kellomies. Paalulta toiselle ei ollut suoraa näköyhteyttä. Juoksut tehtiin yksi kerrallaan, seisoviltaan paalulta lipunheilautuksella lähdettiin matkaan.

Visti oli opettanut Norkalle mahtavan lähtöloikan, jonka muistan yhä, ja olihan se muutenkin ehdoton tähtipari, hevonen ja etenkin mies muita kokeneempia kilpureita. Lähdöstä hevonen juoksi Oulaisiin päin puoli kilometriä, kääntyi vastassa olevalla Kallionmäellä ja juoksi samaisen puolikilometrisen toisinpäin seurantalon paalulle.

Puolenkilometrin paalulla oleva kellomies otti paalunjälkeiseen kääntymiseen kuluvan ajan (maksimissaan 30 sekuntia sai käyttää), ja se aika vähennettiin sitten lähtöpaalulla kaiken aikaa käyvän kellon kokonaisajasta. Näin saatiin kilometriaika. Kun kääntymiseen kulunutta aikaa ei joka välissä kiikutettu lähtöpaalun tuomarille, lopullisia tuloksia jouduttiin odottamaan.